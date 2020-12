Génocide arménien 2.0 Certaines choses changent, certaines choses ne changent jamais.

Aujourd’hui, le 10 décembre, lors d’un événement militaire qui s’est déroulé dans la capitale de l’Azerbaïdjan, le président de ce pays a annoncé que Zangezur, le lac Sevan et Erevan [République d’Arménie] sont des terres historiques de l’Azerbaïdjan. Par la suite, le président de la Turquie a glorifié les organisateurs et les auteurs du génocide arménien à l’époque de l’Empire ottoman et des atrocités de masse contre les Arméniens commises à Bakou en septembre 1918. Outre ce qui précède, les discours des présidents azerbaïdjanais et turc étaient pleins de haine contre le peuple arménien, menaçant la vie et la santé de toute la population arménienne, et contenaient des expressions d’insultes et d’incitation à la haine.

Les analyses du Bureau du défenseur des droits humains de l’Arménie confirment que les déclarations et expressions de haine et d’hostilité incluses dans les discours des présidents azerbaïdjanais et turc étaient les mêmes que celles utilisées par les soldats azerbaïdjanais pendant cette guerre alors qu’ils torturaient cruellement, tuaient ou traitaient de manière dégradante les prisonniers arméniens de la guerre et les civils captifs avec un cynisme et une humiliation excessifs. Ce sont les discours qui ont formé le système institutionnel de prédication en Azerbaïdjan au cours des années, visant à diffuser et à infliger la haine et l’hostilité contre les Arméniens en raison de leur appartenance ethnique, en approuvant l’impunité explicite et en soutenant tout cela au plus haut niveau officiel.

En septembre-novembre 2020, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les forces militaires azerbaïdjanaises ont dépassé toute imagination humaine par le volume et le niveau de leur cruauté : ce sont des actions qui nécessitent des recherches scientifiques supplémentaires pour comprendre ce que peut être l’extrême de la cruauté qu’un être humain est capable.

Le président turc, dans son discours plein de haine et de menaces contre l’ensemble du peuple arménien, a mentionné qu’aujourd’hui est le jour de la glorification des âmes d’Ahmed Jevad pacha, Nuri pacha, Enver pacha et des membres de l’armée islamique du Caucase.

C’est un fait établi que ces gens sont les jeunes turcs, qui ont organisé et commis le génocide arménien dans l’Empire ottoman, l’accompagnant de meurtres, infligeant des dommages à la santé, des tortures et des viols.

Parmi ceux-ci, Enver pacha en particulier, pendant les années du génocide arménien, a été parmi les organisateurs des atrocités, en sa position de ministre militaire de l’Empire ottoman (1913-1918), et Jevad bey, a organisé et commis tous les actions génocidaires pendant la Première Guerre mondiale, en sa qualité de commandant de la ville de Constantinople (aujourd’hui Istanbul) et de membre de l’organisation spéciale d’État turque « Teskilat Mahsume » basée sur l’idéologie panturkiste, servant au rang de major-général. De plus, ces personnes, en particulier Nuri pacha, qui était le frère d’Enver pacha, dans le cadre de l’armée islamique du Caucase, ont participé aux atrocités de masse de septembre 1918 commises contre les Arméniens à Bakou, ces atrocités s’accompagnant également de tortures et de viols.

Glorifier ces personnes par le président turc et le faire par un discours public prononcé lors d’un défilé militaire montre une intention génocidaire explicite. Le but de ce discours est sans aucun doute d’infliger plus de haine.

Tout cela est complété par des déclarations carrément fausses accusant les Arméniens de la destruction du patrimoine ou des objets religieux azerbaïdjanais ou turcs.

Ces discours sont des menaces directes visant la vie et la santé de tout le peuple arménien, la population civile arménienne, un terrorisme explicite, qui sont sous l’interdiction absolue prévue par le droit international. Les discours susmentionnés affirment également la politique génocidaire azerbaïdjanaise appliquée à travers des méthodes de nettoyage ethnique et de terrorisme pendant cette guerre.

Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie appelle la communauté internationale mondiale à réagir et à prendre des mesures préventives de fond concernant ces questions, qui sont en violation des principes fondamentaux du droit international et portent atteinte à l’ensemble du système international des droits de l’homme et de la protection humanitaire.

