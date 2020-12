Signature d’accords azerbaïdjanais-turcs

Des accords azerbaïdjanais-turcs avec la participation des présidents Aliyev et Erdogan ont été signés jeudi à Bakou. En particulier, ont été signés : le protocole d’accord entre l’Agence des transports de Bakou et la société Naval Automated Senaye ve Ticaret, le protocole d’accord entre l’Agence nationale des routes d’Azerbaïdjan et la société VMS.AZ.

Plus intéressant est la signature du Protocole n ° 1 entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et Turquie sur les modifications de l’accord sur l’exemption mutuelle de visa.Ce document permettra aux citoyens des deux pays de se rendre d’un pays à l’autre sur la base de cartes d’identité.