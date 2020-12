Des politiciens et des experts azerbaïdjanais exigent le retrait des soldats de la paix russes du Karabakh

Un groupe de chefs de partis politiques et d’organisations publiques azerbaïdjanaises, des représentants de la diaspora azerbaïdjanaise ont lancé un appel à la communauté internationale pour garantir le retrait des troupes russes de « maintien de la paix » d’Azerbaïdjan.

L’appel adressé à l’ONU, aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, au Parlement européen, à l’APCE, à l’OSCE, au Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, à l’OTAN, à l’AP-OTAN, au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’UNESCO note que le Nagorno-Karabakh et sept régions annexées de l’Azerbaïdjan ont été occupés par l’Arménie en son temps avec le soutien de la Russie. Ils soulignent que le déploiement de « soldats de la paix » russes dans la région après la guerre de 44 jours est une violation des normes internationales. Les troupes russes ont été déployées sans mandat de l’ONU. La Russie a créé des bases militaires en une journée, équipant ses forces d’armes militaires incompatibles avec les activités de maintien de la paix.

Pour les partis politiques et d’organisations publiques azerbaïdjanaises le gouvernement russe a signé un accord sur la réglementation des activités des soldats de la paix non pas avec le gouvernement azerbaïdjanais, mais avec le gouvernement arménien, violant gravement les droits souverains de la République d’Azerbaïdjan.

« Malgré l’abolition de la « région autonome du Haut-Karabakh » par décision du parlement azerbaïdjanais en 1991 et le changement d’unités administratives et territoriales dans certaines régions d’Azerbaïdjan, les « soldats de la paix » russes ont dépassé leur mission et ont pris le contrôle d’une partie de la agglomérations de l’ancienne région d’Agdere dans les régions de Kelbajar et Terter. Sous prétexte d’un accord sur la création d’un »couloir humanitaire« , des »soldats de la paix« russes ont pris le contrôle de la ville de Lachin et de sa zone à 5 km autour d’elle, ce qui est »un acte d’agression contre l’intégrité territoriale de notre pays et la l’inviolabilité de ses frontières nationales. « indique l’appel qui affirme que »le gouvernement russe empêche le transfert de la plupart des régions de l’ancienne « région du Haut-Karabakh » sous la juridiction de l’Azerbaïdjan et la création d’organes publics compétents dans ces régions. Les « soldats de la paix » russes travaillent en étroite collaboration avec l’Arménie occupante pour créer une « République séparatiste du Haut-Karabakh » et la promouvoir en tant qu’État indépendant" indique l’appel.

Les auteurs de l’appel « estiment que les forces armées russes devraient être immédiatement retirées du pays pour avoir commis des actions illégales incompatibles avec la mission de maintien de la paix, une coopération étroite avec l’Arménie occupante et les dirigeants des terroristes séparatistes de la soi-disant République du Karabakh et violation des droits souverains de l’Azerbaïdjan ».

L’appel ajoute que « la Russie et la France devraient être démises de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE pour violation flagrante de leurs obligations de médiateurs impartiaux ».

« Des sanctions appropriées et d’autres mesures efficaces devraient être prises contre l’Arménie en cas de menace à la paix et à la sécurité internationale dans la région avec le soutien militaro-politique de la Russie, ainsi qu’en cas de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait inconditionnel du forces d’occupation d’Azerbaïdjan » ajoute l’appel.

L’appel a été signé par le chef du Parti de l’unité nationale azerbaïdjanaise unie Hajibaba Azimov, le président du Parti des citoyens et du développement Ali Aliyev, le chef du Parti de la liberté Ahmed Oruj, le chef du Parti du Front populaire classique Mirmahmud Miralioglu, le chef du Mouvement pour la démocratie et le bien-être Gubad Ibadoglu, professeur de l’Université de l’État américain de Caroline du Nord Ali Asgarov, professeur Tofig Shahtiakhtinsky, chef de la plate-forme pour le changement démocratique Ali Mustafayev, chef du East-West Research Center Arastun Orujlu, directeur du Centre d’études de sécurité Ilham Ismail, chef du Centre pour la promotion du journalisme Gulu Maharramli et président de la société Borchali Zalimkhan Mammadli.

Le même groupe de personnes a adopté des appels séparés aux présidents de l’Azerbaïdjan et de la Turquie - Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan en appelant à « prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute action des soldats de la paix russes dirigée contre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’État République d’Azerbaïdjan. »

Ils demandent également de prendre des mesures urgentes pour restaurer les droits souverains de l’Azerbaïdjan et les activités des organes étatiques compétents à Khankendi [Stépanakert] et dans les régions adjacentes sous le contrôle des « soldats de la paix » russes et des arméniens. L’appel propose de conclure des accords et des contrats appropriés pour le déploiement du contingent militaire de la République de Turquie dans les territoires couvrant l’ex-région du Haut-Karabakh afin de contrôler le cessez-le-feu et d’assurer une vie pacifique dans ces territoires avec les unités militaires de l’Azerbaïdjan.

L’appel contient également la demande de mise en œuvre de mesures politiques et politico-juridiques visant à renvoyer la région de Zangezur et les autres territoires transférés en Arménie par les organes centraux de l’Union soviétique sous la juridiction de l’Azerbaïdjan en violation des normes et principes du droit national et international.