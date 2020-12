Erdogan a réitéré sa proposition de normaliser les relations avec l’Arménie

« La victoire du Karabakh a ouvert une nouvelle page dans l’histoire du Caucase. Je suis sûr que l’histoire de la région évoluera désormais dans une direction complètement différente », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un entretien avec des journalistes sur le chemin de Bakou à Ankara.

Le dirigeant turc a noté qu’il avait personnellement suivi chacun des 44 jours de la guerre.

« Nous n’avons pas laissé l’Azerbaïdjan seul face aux défis. Des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la défense et des services de renseignement étaient en contact étroit avec leurs homologues azerbaïdjanais. En outre, nos représentants ont constamment visité l’Azerbaïdjan », a déclaré Erdogan. Selon lui, toute une série de conversations téléphoniques avec Ilham Aliyev a eu lieu.

Le dirigeant turc a attiré l’attention sur l’initiative exprimée hier à Bakou de créer une « Plate-forme des Six » (Azerbaïdjan, Turquie, Russie, Iran, Géorgie et, si désiré, Erevan, Arménie) dans le Caucase du Sud. « Si l’Arménie décide de participer à ce processus et prend des mesures positives, alors une nouvelle page pourrait être ouverte dans les relations entre la Turquie et l’Arménie », a déclaré Erdogan.

Selon le dirigeant turc, « la Plateforme des Six », sur laquelle travaille la Turquie, deviendra une plate-forme de coopération mutuellement avantageuse.

Le président turc a également beaucoup apprécié la position du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en réponse aux mesures pro-arméniennes du parlement français.

« La position claire d’Ilham Aliyev a ruiné les plans d’Emmanuel Macron. Je n’exclus que Macron qui mettra fin aux relations entre la France et l’Azerbaïdjan. Tout cela est un indicateur de son inexpérience politique », a déclaré Erdogan.