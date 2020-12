La République d’Azerbaïdjan occidental (Erevan) a été déclarée en exil

Selon l’agence Turan, la République d’Azerbaïdjan occidental (Irevan) a été déclarée en exil.

Gafar Chahmagli, professeur à l’Université de Kayseri en Turquie a été élu président du groupe d’initiative de la République d’Azerbaïdjan occidental (Irevan) après des discussions lors d’une vidéoconférence organisée par All-Asian Centers (BAO).

S’adressant à l’agence Turan au sujet de la proclamation d’une république en exil, le professeur Gafar Chahmagli a déclaré que cette idée était depuis longtemps à l’ordre du jour de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, et que des personnes importantes d’origine azerbaïdjanaise occidentale (Irevan), vivant dans différentes parties de le monde, a fait ce pas décisif.

Le professeur Chahmagly, président du groupe d’initiative, a déclaré que le Conseil national de la République sera d’abord créé, puis des élections législatives auront lieu et enfin, un gouvernement sera formé.



« L’histoire montre à quel point nous avons raison de franchir cette étape. Notre État a toujours été notre État en Azerbaïdjan occidental, qui pendant des siècles a été notre patrie permanente. Notre État n’y a jamais permis la discrimination nationale et religieuse. Le khanat d’Irevan, l’un des héritiers de l’Etat azerbaïdjanais, n’est pas une histoire lointaine.

La Russie a mis fin à notre statut d’État en occupant Irevan. Malgré le fait qu’Irevan ait été transféré en Arménie en 1918 avec quelques concessions, les Arméniens ont rejeté ces concessions et n’ont pas donné au Zangezur son autonomie et ont occupé plus tard le Karabakh.

En raison du « soin » manifesté par l’URSS, le territoire arménien est passé de 9 000 kilomètres carrés à 29 000 kilomètres carrés. Après la décision de Moscou, l’expulsion des personnes d’origine azerbaïdjanaise d’Arménie s’est poursuivie de 1918 à 1948-53, et ce processus s’est achevé en 1988, et par conséquent, pas une seule personne d’origine azerbaïdjanaise n’est restée en Arménie", a-t-il dit à l’agence Turan.

Le professeur Gafar Chahmagli a souligné que l’objectif principal de la République d’Azerbaïdjan occidental (Irevan), qui est dominée par l’intelligentsia, est de restituer toutes les terres historiques, y compris Erevan, Zangebasar, Goichu, Zangezur, Gyumri, Dralayaz et toutes les terres historiques restantes à l’intérieur des frontières de l’Arménie moderne. Le professeur Chahmagli a ajouté qu’après un certain temps, le Conseil national de la République d’Azerbaïdjan occidental en exil serait formé.