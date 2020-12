Les soldats de la paix russes ont déminé l’aéroport de Stepanakert à l’aide du démineur Uran-6

Les soldats des forces russes de maintien de la paix spécialisés dans le déminage continuent de déminer le territoire du Haut-Karabagh a indiqué le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Lors du déminage d’une des sections de l’aéroport de Stepanakert, les démineurs russes ont utilisé le robot démineur multifonctionnel « Uran-6 ». Son utilisation assure la sécurité totale du personnel et augmente l’efficacité et la rapidité du travail dans la zone des objets explosifs. En seulement une journée, une recherche technique et un déminage du site ont également été effectués sur la route Stepanakert-Chouchi, dans le quartier de la rue Ajapnyak à Stepanakert. « Au total, plus de 80 hectares de terres, 24,8 km de routes, 168 bâtiments, 6 objets socialement importants ont été minés par les unités du génie du Haut-Karabakh, 4 577 explosifs ont été trouvés et neutralisés » indique le communiqué du ministère russe de la Défense.

Krikor Amirzayan

