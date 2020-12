Le défilé militaire à Bakou était une insulte non seulement à l’Arménie mais aussi à la Russie selon le « Lazarian Club »

Le défilé militaire à Bakou le 10 décembre était une insulte non seulement dirigée contre l’Arménie et le peuple arménien, mais aussi à son allié, la Russie a affirmé le conseil d’administration du « Lazarian Club ».

La manifestation organisée à Bakou le 10 décembre qualifiée de « Parade de la victoire » était une provocation de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, une humiliation publique de l’Arménie et du peuple arménien estime le « Lazarian Club ». Mais au-delà elle visait la Russie l’alliée de l’Arménie affirme la même source.

Le conseil d’administration de l’International Lazarus Club, qui réunit des représentants de la société civile en Russie et en Arménie, est convaincu que les organisateurs du défilé au contenu agressif ont offensé non seulement l’Arménie mais aussi la Russie. La déclaration du président Aliev qui a établi des parallèles avec la Grande Victoire contre le fascisme en 1945, et celle de l’Artsakh est particulièrement iresspectible. « Nous pensons que ces parallèles historiques sont faux, offensants, en outre, criminels » a déclaré le conseil d’administration du Lazarian Club dans un communiqué.

Selon le conseil, le défilé de Bakou ne signifie rien de plus que la légitimation des aspirations néo-ottomanes de la Turquie, une tentative de réécrire l’histoire de la région en faveur de ces idéologies pantouraniennes.

« Il a été rendu public lors de l’événement en présence du dirigeant turc M. Erdogan, avec l’admiration apparente d’Enver Pacha, qui était le principal organisateur du génocide arménien dans l’Empire ottoman, ainsi que du décès de soldats en uniforme turc en 1918 » indique le communiqué.

Le conseil d’administration du Lazarian Club note que l’Arménie doit tirer les dures leçons des de la guerre du Haut-Karabagh et s’unir pour surmonter l’amertume des pertes et des déceptions. Le Conseil est convaincu que seul le peuple arménien a le droit de décider de son propre destin.

« Plus tôt la société arménienne trouvera une solution juridique et parviendra à un accord, plus tôt de vraies mesures seront prises vers la capacité de défense de l’Arménie, la reprise économique et la renaissance de l’esprit du peuple arménien » a déclaré le conseil d’administration du Lazarian Club.

Krikor Amirzayan