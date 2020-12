TURQUIE/EU

Ankara, 11 déc 2020 (AFP) - La Turquie a rejeté vendredi la décision de

l’Union européenne d’adopter des sanctions à son encontre pour ses activités

en Méditerranée orientale, la qualifiant de « biaisée et illégitime ».

"Nous rejetons cette attitude biaisée et illégitime figurant dans les

conclusions du sommet de l’UE", a déclaré le ministère turc des Affaires

étrangères dans un communiqué.

Les dirigeants de l’Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont

décidé jeudi de sanctionner les actions « illégales et agressives » de la

Turquie en Méditerranée contre la Grèce et Chypre.

Le sommet des Vingt-Sept a adopté des sanctions individuelles qui devraient

viser des noms impliqués dans les activités d’exploration menées par la

Turquie en Méditerranée orientale.

La liste des personnes visées par les sanctions doit être établie dans les

prochaines semaines.

Les travaux d’exploration gazière menés par la Turquie dans des zones

maritimes disputées avec la Grèce et Chypre étaient depuis des mois au centre

de tensions.

La crise entre Athènes et Ankara s’est intensifiée avec le déploiement en

août par la Turquie du navire de recherche sismique Oruç Reis dans des zones

maritimes disputées.

Dans un apparent geste d’apaisement, Ankara a annoncé fin novembre le

retour au port de l’Oruç Reis.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait affirmé mercredi que

d’éventuelles sanctions de l’UE n’étaient pas « un grand souci » pour son pays.