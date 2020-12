Une délégation conduite par Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne participera à la séance du Conseil de partenariat entre l’Arménie et l’Union européenne

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazian conduira la délégation arménienne qui partira à Bruxelles (Belgique) pour participer du 16 au 18 décembre à la troisième session du Conseil de partenariat entre l’Arménie et l’Union européenne. Information placée sur le site du gouvernement arménien. Outre Ara Ayvazyan prendront part à la délégation le vice-ministre de la Justice Kristine Grigoryan, le vice-ministre de l’Administration territoriale et des infrastructures Hakob Vardanyan, le vice-ministre de l’économie Varos Simonyan, la vice-ministre de l’environnement Anna Mazmanyan, le sous-ministre de l’éducation Artur Martirosyan et le chef du cabinet du sous-ministre Sedrak Barseghyan .

Krikor Amirzayan