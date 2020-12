Bruxelles, 11 déc 2020 (AFP) - Le président français Emmanuel Macron s’est

félicité vendredi que l’Union européenne ait "démontré sa capacité à faire

preuve de fermeté" face à la Turquie en adoptant des sanctions pour ses

activités en Méditerranée orientale.

« Nous avions donné une chance à la Turquie » en octobre, mais "nous avons

unanimement constaté que la Turquie avait poursuivi ses actions

provocatrices", a déclaré le président français à la fin d’un sommet européen

à Bruxelles.

Les 27 ont surmonté jeudi en fin de soirée leurs divisions pour décider le

principe de sanctions individuelles - une liste de noms de responsables turcs

va être établie -, et des mesures supplémentaires (ajout de nouveaux noms,

d’entreprises) pourraient être décidées en mars lors d’un nouveau point

d’étape, si la Turquie poursuivait ses actions.

"L’ensemble des chefs d’Etat et de gouvernement ont acté ces sanctions, ce

qui a d’ailleurs été immédiatement compris par nos amis turcs, qui ont réagi

dès ce matin", a souligné Emmanuel Macron.

Ankara a qualifié de « biaisée et illégitime » l’attitude de l’UE.

« L’Europe reste évidemment toujours ouverte au dialogue » avec la Turquie, a

souligné le président français.

« Il y a six mois, on disait : la France est toute seule » sur ce dossier,

a-t-il rappelé, en se félicitant que le « travail de conviction » de Paris soit

désormais « mieux compris » car "ce processus est le seul à mettre suffisamment

de pression sur la Turquie« . »On a raison parfois d’être clairs et vocaux

quand les comportements sont inacceptables", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron a de nouveau dénoncé les actions de la Turquie en Libye, où

elle "menace nos intérêts sur le plan migratoire puisqu’elle ne permet pas un

bon contrôle des côtes et en introduisant des jihadistes sur une zone de

départ vers l’Europe« . »La Turquie continue d’avoir des actions unilatérales

non conformes en Syrie (...) qui nous font courir le risque de la

reconstitution d’un califat", a-t-il ajouté, en dénonçant aussi ses actions au

Caucase.

Depuis des mois, les tensions se sont exacerbées entre Emmanuel Macron et

son homologue Recep Tayyip Erdogan, qui a notamment mis en cause la "santé

mentale" du président français en octobre.

