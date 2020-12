Erdogan a déclaré que l’Azerbaïdjan continuerait d’enregistrer de nouveaux succès

Un défilé militaire de la Victoire a eu lieu sur la place Azadlik dans la capitale Bakou avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, du président turc Recep Tayyip Erdogan et des soldats turcs.

« J’espère que l’Azerbaïdjan continuera d’enregistrer des épopées sous la direction habile de mon frère Ilham Aliyev. Le fait que l’Azerbaïdjan ait libéré ses terres de l’occupation ne signifie pas que la lutte est terminée », a affirmé Erdogan qui s’est rendu en Azerbaïdjan pour participer à la cérémonie.

« En Tant que République de Turquie nous avons toujours considéré nos relations avec l’Azerbaïdjan suivant la devise de deux Etats une Nation exprimée par l’ex-président défunt azerbaïdjanais Haydar Aliev », a ajouté Erdogan.

« Le droit de la guerre a été gravement violé et la dignité humaine bafouée. Il est de notre devoir de demander des comptes sur toutes les plateformes à ce sujet. Les responsables arméniens ont dépensé les ressources du peuple pour maintenir l’occupation des terres azerbaïdjanaises. Ceux qui n’ont apporté que des destructions, des massacres et des larmes au Haut-Karabakh doivent maintenant reprendre leurs esprits. Il faut voir que rien ne se fera avec l’incitation des impérialistes occidentaux, et les relations doivent être reconsidérées. Si le peuple arménien tire des leçons de ce qui s’est passé au Haut-Karabakh, ce sera le début d’une nouvelle ère dans la région », a-t-il martelé.

Le président Erdogan a affirmé qu’il continueraient d’aller de succès en succès, tant que la Turquie et l’Azerbaïdjan seront main dans la main.

« Nous avons ressenti le soutien de la Turquie dès les premières heures de la bataille de la patrie », a déclaré de son côté, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev qui s’est exprimé lors du défilé militaire de la Victoire.

« L’Arménie a commis un crime de guerre contre le peuple azerbaïdjanais. Nous avons retrouvé notre intégrité territoriale sur le champ de bataille », a-t-il ajouté.

« L’armée arménienne est tombée à genoux et nous avons obtenu notre intégrité territoriale en gagnant sur le champ de bataille », a-t-il renchéri.

« Le Haut-Karabakh est l’Azerbaïdjan et aujourd’hui le monde a vu que le Haut-Karabakh est à l’Azerbaïdjan. Vive l’amitié Turquie-Azerbaïdjan », a-t-il conclu.