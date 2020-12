La porte-parole du Premier ministre condamne les déclarations provocantes d’Aliev

Mané Gevorgyan, porte-parole du Premier ministre arménien, a commenté les annonces du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du président turc Recep Tayyip Erdoğan à Bakou.

« Nous condamnons fermement les annonces provocantes faites par le dirigeant azerbaïdjanais à Bakou. Parler des ambitions territoriales contre l’Arménie remet sérieusement en question la volonté de l’Azerbaïdjan d’établir la paix et met délibérément la paix et la sécurité régionales en danger.

Les affirmations du président azerbaïdjanais selon lesquelles l’Azerbaïdjan a résolu le problème du Karabakh par la force militaire montre une fois de plus qui a été l’initiateur de la guerre et de l’usage de la force et qui tente de conduire la région vers une déstabilisation et des défis supplémentaires. Ces annonces font de la reconnaissance internationale du droit du peuple de l’Artsakh à l’autodétermination un impératif pour empêcher de nouvelles aspirations génocidaires de l’Azerbaïdjan contre la population arménienne d’Artsakh.

Ces déclarations contredisent l’esprit de la déclaration trilatérale du 9 novembre. Parler au peuple arménien avec des menaces est condamnable et ne peut apporter une stabilité durable dans le Caucase du Sud. Est aussi fortement condamnable la glorification des idéologies des Jeunes Turcs, les architectes du génocide arménien par le président turc. De tels actes remettent en question les annonces de la Turquie, notamment sa volonté de contribuer à l’instauration de la paix et de la stabilité régionales".

Aliyev a déclaré qu’Erevan, Sevan et Zangezur étaient des territoires azerbaïdjanais lors d’un défilé militaire à Bakou, et Erdoğan a déclaré dans son discours que ce jour est “ le jour de l’illumination des âmes d’Enver Pacha, Nouri Pacha et des soldats de l’armée islamique du Caucase. “

ARMENPRESS