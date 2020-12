Une membre de l’équipe nationale féminine de football d’Arménie devient mère

Nancy Avesyan, membre de l’équipe nationale féminine de football arménienne, est devenue mère. Le premier-né de cette athlète qui vit aux États-Unis est une fille, et elle s’appele Gianna Amora.

« Gianna Amora Khachoyan. 11.11.2020. 8 lbs 3 oz. Bébé G, tu es entré dans nos vies en ce jour magique avec l’énergie la plus puissante ! 11.11.2020 Un nombre angélique. Un certain nombre d’éveil et d’illumination spirituels ! Je peux continuer pour toujours sur ce que je ressens, mais je vais juste dire que vous avez secoué mon monde de la meilleure façon possible ! Vous êtes tout pour moi et je suis l’humain le plus chanceux du monde d’être votre maman ! Bienvenue dans le monde bébé fille, » a écrit Nancy Avesyan sur Instagram.



Cette année, Nancy Avesyan a fait ses débuts dans l’équipe nationale féminine arménienne, dans laquelle elle a disputé les matches amicaux contre la Lituanie en mars.