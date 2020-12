Pachinian et son équipe étudient l’éventualité de législatives anticipées

Catégoriquement hostile jusqu’ici à l’idée d’élections législatives anticipées, réclamées avec insistance dans la rue par une opposition coalisée qui demande sa demission depuis l’accord de cessez-le-feu arméno-azéri du 9 novembre et qu’il a considéré avec le plus grand mépris, le premier ministre arménien Nikol Pachinian pourrait se montrer moins intransigeant, sur cette question du moins. L’un de ses partisans a ainsi fait savoir jeudi 10 décembre que N.Pachinian et son équipe politique seraient disposes à discuter avec l’opposition arménienne de la possibilité d’organiser des législatives anticipées. “Je (...)