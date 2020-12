L’ancien ministre australien de la défense appelle à la reconnaissance de l’Artsakh par Canberra

L’ancien ministre australien de la défense Joel Fitzgibbon, a mis à profit un discours prononcé devant le Parlement d’Australie le 10 décembre pour appeler le gouvernement fédéral australien à réagir face aux injustices et violations des droits de l’homme dont continuent à souffrir les Arméniens du Haut-Karabagh et pour demander une reconnaissance au niveau national par les autorités de Camberra, de la République de l’Artsakh comme “la voie obligée vers une paix durable”. J.Fitzgibbon, qui est aussi le coprésident de l’Union Inter-parlementaire Fédérale Australie-Arménie (Groupe d’amitié), avait pris la parole devant l’Assemblée féderale alors qu’une centaine d’Australiens d’origine arménienne de Sydney et de Melbourne manifestaient devant le siège du Parlement. “Au cours des deux derniers mois, la communauté arméno-australienne a été en proie à la dévastation, au choc et au desespoir alors qu’elle voyait les terres ancestrales profanées par les forces azerbaïdjanaises aidées par des mercenaires syriens soutenus par la Turqui », a notamment déclaré J. Fitzgibbon, en ajoutant : »Le 27 septembre 2020, les forces ennemies ont lancé une offensive de grande envergure contre les Arméniens du Haut-Karabagh. Assistant à cela de si loin, les Arméniens d’Australie se rassemblent aujourd’hui devant notre Parlement pour demander que l’on mette fin au carnage en cours dans l’Artsakh”. “Le silence de la communauté internationale, y compris ici en Australie, est bien sûr une grande source de préoccupation pour ceux qui sont rassemblés devant le Parlement aujourd’hui”, a ajouté l’ancien ministre, qui a appelé l’attention du Parlement et du gouvernement australien sur le sort très préoccupation des réfugiés et prisonniers de guerre.

“La communauté representee par les manifestants dehors rejette les termes du cessez-le-feu impose à l’Arménie et à l’Artsakh, tenu pour unilateral car ignorant les droits fondamentaux et le droit à l’auto-détermination du peuple de l’Artsakh, qui a déclaré son indépendance par le referendum de 1991 en accord avec la législation internationale – la coincidence veut que l’on marque demain même le 29e anniversaire de l’expression de leurs droits démocratiques”, a ajouté l’ancien ministre australien de la défense en poursuivant : “Le peuple d’Arménie et d’Artsakh est encore sous le coup de six semaines de violences, qui des tranchées ont gagné le cœur des cites, où les Arméniens se mobilisent pour aider les réfugiés, les blessés, les traumatisés, les orphelins et les veuves”. J.Fitzgibbon a conclu en appelant l’Australie et la communauté international à reconnaître le droit à l’autodétermination de la République de l’Artsakh, seule garantie selon lui d’une paix durable au Haut-Karabagh. Il a par ailleurs appelé l’Australie à être plus ferme et audible dans sa condamnation des violations des droits de l’homme dans le Haut-Karabagh.