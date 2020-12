Les soldats de la paix russes ont déminé la périphérie Sud de la ville de Stepanakert

Les soldats de la paix russes ont effectué une reconnaissance technique et un déminage du terrain de la banlieue Sud de la ville de Stepanakert.



Au cours de la journée, environ cinq hectares de territoire, 500 mètres de routes et 24 bâtiments ont été déminés, 6 munitions non explosées ont été retrouvées et détruites.



Au total, les unités de génie du Haut-Karabagh ont déminé plus de 70 hectares de terrain, plus de 23 kilomètres de routes, 157 maisons et installations sociales, plus de 4500 objets explosifs ont été trouvés et neutralisés.



Les objets explosifs détectés, les munitions abandonnées ou non explosées sont transportés sur le polygone spécialement équipée et détruits. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires. Lors du déminage, les sapeurs russes ont utilisé le complexe robotique multifonctionnel « URAN-6 ». Son utilisation assure une sécurité totale du personnel et permet d’augmenter la productivité des travaux de nettoyage de la zone contre les objets explosifs.



Les militaires participant au déminage sont équipés de combinaisons de protection modernes et disposent de moyens modernes de recherche d’objets explosifs - détecteurs de mines IMP-C2 et détecteurs INVU-3M,

Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs lieux de résidence permanente, fournissent une aide humanitaire et restaurent les infrastructures civiles.

Avec l’aide des soldats de la paix russes dans les zones touchées par les hostilités, la restauration des communications techniques vitales se poursuit. Au cours de la dernière journée, deux supports et plus d’un kilomètre et demi de lignes électriques ont été restaurés.