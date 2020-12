Ara Aivazyan informe Louise Mushikiwabo de la crise humanitaire en Artsakh

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Aivazian, en visite de travail en France, a rencontré le 9 décembre Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Ara Aivazian et la Secrétaire général de l’OIF ont échangé sur les activités de l’Organisation pendant le COVID-19 et les défis surgis dans l’espace francophone à cause de la pandémie.

Le ministre a présenté en détail la crise humanitaire, créée à l’issue de la guerre déclenchée par le tandem turco-azerbaïdjanais contre l’Arménie et l’Artsakh, et les mesures prises en vue de les surmonter.

Ara Aivazian a invité l’attention de Louise Mushikiwabo sur l’implication directe des groupes terroristes sponsorisés par la Turquie dans la guerre, soulignant qu’il s’agit d’une menace sérieuse non seulement pour la sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh, mais aussi pour toute la région.

Profitant de l’occasion, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a remercié la Secrétaire générale de la Francophonie pour sa position de principe et claire sur la guerre déclenchée contre l’Artsakh.

ARMENPRESS