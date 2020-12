Ara Ayvazyan s’entretient sur la crise humanitaire en Artsakh avec Louise Mushikiwabo la Secrétaire générale de la Francophonie

A Paris le 9 décembre, Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne a rencontré Louise Mushikiwabo la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vient d’informer le ministère arménien des Affaires étrangères.

Ara Ayvazian et la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie ont abordé des questions liées aux activités de l’Organisation -dont l’Arménie est membre- pendant la crise de l’épidémie du coronavirus et les difficultés qu’elle fit face dans l’espace de la Franophonie durant la pandémie.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a présenté les éléments de la crise humanitaire suite à la guerre en Artsakh et l’agression turco-azérie contre l’Artsakh et l’Arménie. Ara Ayvazyan a également détaillé les mesures prises par le gouvernement arménien et de Stepanakert pour surmonter les effets de cette guerre.

Ara Ayvazian expliqué la présence de groupes terroristes djihadistes syriens dans la région du Haut-Karabagh, terroristes emmenés par la Turquie en Azerbaïdjan pour combattre contre les Arméniens en Artsakh. Une présence djihadiste qui menace la sécurité et la stabilité de la région. Il a également remercier la Secrétaire générale de la Francophonie pour sa « position de principe claire sur la guerre déclenchée contre l’Artsakh ». En soulignant l’agression de l’Azerbaïdjan soutenue par la Turquie.

Krikor Amirzayan