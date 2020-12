L’Armée de défense de l’Artsakh a publié les noms des militaires tués

Le ministère de la Défense de l’Artsakh a publié les noms de 33 soldats supplémentaires tués au combat pendant la guerre.

Selon les dernières informations officielles, le nombre de morts s’élevait à 2718.

Le nombre total de soldats tués et de personnes portées disparues au combat n’a pas encore été annoncé au fur et à mesure que la recherche et le processus d’identification se poursuivent.

ARMENPRESS