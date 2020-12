Les familles des militaires disparus recevront une aide financière

Une réunion du Cabinet a eu lieu aujourd’hui, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le Gouvernement a approuvé une mesure de soutien aux familles des militaires arméniens portés disparus à la suite des hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020. Une assistance sociale sera fournie mensuellement d’un montant de 300 000 AMD, mais pas plus de 6 mois à compter de la date d’approbation. de cette activité. Une aide financière mensuelle sera fournie par le biais du Fonds d’assurance militaire, sur la base des données reçues du ministère de la Défense. L’aide sera disponible jusqu’à ce que les familles susmentionnées deviennent bénéficiaires conformément à la loi applicable. A ce stade, les fonds seront décaissés sur le budget de l’Etat pour un montant de 500 millions de drams. Une fois que le Fonds a effectué les paiements, les montants seront remboursés sur le budget.

L’une des mesures adoptées par le Gouvernement prévoit l’aide d’un montant de 250 000 drams aux citoyens qui ont perdu leur immeuble résidentiel enregistrés dans la République d’Artsakh à la suite de dévastations ou pour d’autres raisons causées par la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh.

L’exécutif a apporté des ajouts à l’une de ses décisions précédentes dans un effort pour soutenir un groupe de personnes touchées par la loi martiale déclarée en République d’Arménie. La décision suggère de fournir des soins médicaux de réadaptation gratuits à des conditions préférentielles garanties par l’État aux militaires en activité (volontaires) blessés au combat lors de l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie ou la République d’Artsakh, ainsi qu’à ceux qui ont pris part aux hostilités pour défendre la République d’Arménie.

L’exécutif a approuvé un mécanisme de remboursement des frais de scolarité pour les étudiants qui ont pris part aux hostilités, ainsi que pour les enfants et les conjoints des participants à la guerre.La décision vise à fournir un remboursement à 100% des frais de scolarité pour le premier semestre aux étudiants impliqués dans le système rémunéré à temps plein et à temps partiel des cours de licence, de maîtrise et de troisième cycle dans les établissements d’enseignement secondaire professionnel et postuniversitaire (résidence clinique) d’Arménie.

Évoquant les décisions susmentionnées, Nikol Pashinyan a souligné qu’elles découlaient de la feuille de route qu’il a publiée le 18 novembre. « Nous avons déjà élaboré et adopté une douzaine de décisions découlant de la logique de la feuille de route. Nous continuerons à élaborer des décisions similaires : il y a plusieurs projets en circulation, et comme nous l’avons dit, nous respecterons cette politique dans nos activités futures », a déclaré le Premier ministre.

