16 morts, dont trois soldats turcs, dans une explosion dans le Nord-Est

Beyrouth, 10 déc 2020 (AFP) - Seize personnes, dont deux civils et trois

soldats turcs, ont été tuées jeudi dans le nord-est de la Syrie dans

l’explosion d’une voiture piégée à un point de contrôle de la localité

frontalière de Ras al-Aïn, sous contrôle turc, a rapporté une ONG.

Les 11 autres étaient des membres des forces de sécurité ou d’un groupe

proturc en poste sur le checkpoint, selon l’Observatoire syrien des droits de

l’Homme (OSDH). Au moins 12 personnes ont également été blessées.

Ankara a de son côté fait état de la mort de deux gendarmes turcs, tandis

que huit autres ont été blessés.

Ras al-Aïn et ses environs sont contrôlés par les supplétifs syriens de la

Turquie depuis une offensive lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie en

octobre 2019 pour en chasser la principale milice kurde des Unités de

protection du Peuple (YPG).

L’offensive d’Ankara lui a permis de prendre le contrôle à sa frontière

d’une bande de territoire de 120 km de long et d’une trentaine de kilomètres

de large, allant des villes de Tal Abyad à Ras al-Aïn.

Depuis, les attaques sont fréquentes dans la région.

La guerre en Syrie a fait plus de 387.000 morts et des millions de réfugiés

depuis son déclenchement en 2011 avec la répression brutale de manifestations

contre le gouvernement.