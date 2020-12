© David Ghahramanyan EPA-EFE.

Protect ARTsakh , une vente aux enchères caritative pour l’Artsakh, sera en ligne du 14 au 20 décembre 2020, sur la plateforme Artscoops.



© Baker Ghazi.

La vente présente 78 lots par 60 artistes pluridisciplinaires venant de quatre continents différents - en passant par la peinture, photographie, sculpture, dessin, textile et même la bijouterie. Tous profits iront à ceux touchés par la situation actuelle en Artsakh (autrement connu sous le nom du Haut-Karabakh).



© Mourad Kevork.

Les artistes incluent les participants au pavillon National d’Arménie, Lauréat du Lion d’Or, à la 56e Biennale de Venise : Mikayel Ohanjanyan (Arménie), Aikaterini Gegisian (Grèce), Hrair Sarkissian (Syrie), Rosana Palazyan (Brésil), Mekhitar Garabedian (Belgique), Silvina Der Meguerditchian (Argentine) et Aram Jibilian (États-Unis). D’autres artistes vedettes incluent Lionel Estève (France, Baronian Xippas Bruxelles), Jean Boghossian (Belgique), Daniel Juré et Katia Boyadgian (France), Arghavan Khosravi (Iran, Stems Gallery Bruxelles), Giuseppe Caccavale (Italie), Bailey Scieszka (États Unis, Stems Gallery Bruxelles) et Benji Boyadgian (Jérusalem), parmi tant d’autres.



© Vahakn Arslanian.

La vente a été organisée par trois jeunes Arméniens, Lara Arslanian (Belgique), Garabed Bardakjian (Liban) et Sarine Semerjian (Syrie) dans le but de lever des fonds pour les secours humanitaires en faveur des familles Arméniennes qui ont récemment fui la région de l’Artsakh dans le Caucase, suite à son transfert aux autorités Azerbaïdjanaises. Au-delà de l’aide financière immédiate, nous espérons également que cette vente aux enchères caritative puisse sensibiliser le public à la situation désastreuse actuelle en Arménie et du Haut-Karabakh.



Les organisateurs : Garabed Bardakjian, Lara Arslanian et Sarine Semerjian.

En patronage avec la Arslanian Foundation, couvrant toutes dépenses et accorde une donation supplémentaire de 30 000$ à l’Artsakh, Protect ARTsakh s’engage à faire don de l’entièreté des fonds levés à des organisations humanitaires internationales à but non lucratif, allouant chaque donation à l’aide humanitaire aux familles qui, jusqu’à peu, on vécut dans la région contestée d’Artsakh.



© Narineh Seferian.

La vente aux enchères est organisée sur Artscoops , une plateforme d’art en ligne basée à Beyrouth qui présente de l’art contemporain du Moyen Orient par le biais d’enchères et de ventes privées.



© Vahé Berberian.

Pour avoir des informations supplémentaires, veuillez contacter : [email protected]



© Silvina Der Megherditchian.