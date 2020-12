Gumri a renoncé à l’Arbre de Noël et aux illuminations en cette fin d’année

Comme Erévan, Gumri la deuxième ville d’Arménie n’aura pas son Arbre de Noël sur la place centrale de la ville et ses illuminations. Décision du conseil municipale de Gumri. C’est le maire Samvel Balasanyan qui a annoncé la nouvelle en affirmant qu’aucune illumination ne serait réalisée à Gumri, excepté celle du fronton de la mairie et du quartier « Ani » avec l’inscription lumineuse « Bonne Année 2021 ». Cette décision vient bien évidemment en signe de respect des milliers de victimes arméniennes dans la guerre de l’Artsakh face aux forces turco-azéries. La ville de Gumri offrira de l’argent aux vétérans de la Seconde guerre mondiale, aux familles des soldats et combattants victimes de la guerre de libération de l’Artsakh, ainsi qu’aux handicapés recensés dans la ville. « Malheureusement le nombre des victimes a augmenté cette année de 77 personnes » a indiqué Lena Djilavyan la responsable des finances de la ville de Gumri qui prévoit la distribution de 10,95 millions de drams.

Krikor Amirzayan