L’attaque prémédité des turco-azéris contre l’Artsakh

L’exercice militaire turco-azéri « L’aigle de TurAz 2020 », commencé fin juillet pour se terminer le 10 août 2020 aurait eu pour réel but de servir de préparatifs à l’agression contre l’Artsakh, comme l’indique, à mots couverts, le député azéri Sabir Rustemhanli à Anadolu Agency : « L’Arménie menace non seulement l’Azerbaïdjan, mais aussi la Turquie », avait-il dit. « Les Arméniens mènent une propagande contre la Turquie à travers le monde entier. Ils ne reconnaissent pas l’intégrité territoriale de la Turquie et revendiquent des terres dans l’est. Compte tenu de tout cela, la Turquie et l’Azerbaïdjan n’ont pas d’autre moyen que d’agir ensemble. »



Trois jours après la fin des « exercices », soit le 13 août 2020, ou le 15 août, selon les sources, le ministre de la Défense azéri Zakir Asanov, au côté du président Aliev, ont rencontré une délégation turque, à laquelle participait le major-général Göksel Kahya*, ministre de la Défense. Ce jour là, le général aurait suggéré que la Turquie pourrait installer une salle d’opération de contrôle de drones Bayraktar TB-2 pour soutenir les troupes terrestres.



De fait, les « exercices militaires conjoints » ont servi de couverture pour amener le personnel militaire turc en Azerbaïdjan, en prélude à l’agression du 27 septembre 2020 contre l’Artsakh. 600 militaires turcs étaient présents sur le terrain..

Concernant la présence de mercenaire syriens sur le territoire de l’Azerbaïdjan, Bakou a démenti, comme l’emploi de bombes au phosphore et d’armes à sous-munitions ; parlant de « rumeurs », de « provocation de la part des Arméniens » s’agissant d’une « absurdité totale. ». Cela-dit la communauté internationale n’est point dupe de ces dénégations.

* Le général Göksel Kahya a joué un rôle actif en Libye. Il est connu sous le nom de « drone ».