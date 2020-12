Lettre ouverte à M. Charles Michel, Président du Conseil Européen et Mme Ursula Von Der Leyen,Présidente de la Commission Européenne Pour l’arrêt du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

Lettre ouverte à M. Charles Michel, Président du Conseil Européen et M me Ursula Von Der Leyen,Présidente de la Commission Européenne Pour l’arrêt du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

Monsieur le Président,

Madame la Présidente,

Lors du conflit syrien, la Turquie, utilisant des troupes djihadistes, s’est livrée à une épuration ethnique des Kurdes dans le nord de la Syrie.

Dans cette même région, ces troupes djihadistes, soutenues par la Turquie, ont procédé à des violences systématiques contre les communautés chrétiennes d’Orient.

Au cours du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la Turquie a déplacé ces mêmes milices djihadistes dans la région du Karabakh pour procéder à l’éradication des populations arméniennes, utilisant, à l’appui des combats au sol, des bombes au phosphore et à fragmentation et procédant à la décapitation de prisonniers de guerre.

Solidaire du génocide des arméniens perpétré en 1915 par les jeunes turcs unionistes, l’Etat Turc actuel soutient en Europe, notamment en France et en Allemagne, des organisations extrémistes en vue de perpétrer des pogroms contre les citoyens européens d’origine arménienne.

Un peuple qui oublie son passé, disait Churchill, se condamne à le revivre. Souvenons-nous du temps où l’Europe a été dévastée par des crimes contre l’Humanité et par la Shoah pour n’avoir pas su contenir à temps la montée du nazisme.

Considérant que l’Etat Turc est à l’origine de l’épuration ethnique des populations arméniennes du Haut-Karabakh, des Kurdes et des communautés chrétiennes de Syrie,

Considérant que l’Etat turc est à l’origine des crimes de guerre qui y ont été perpétrés,

Considérant que l’Etat Turc organise le racisme anti-arménien en Europe,

Considérant que l’Etat Turc contrevient au projet de paix et de fraternité entre les nations et aux valeurs fondamentales de la démocratie européenne,

Nous demandons à l’Union européenne de condamner solennellement ces actes inhumains et d’en tirer contre l’Etat Turc toutes les conséquences politiques, diplomatiques et économiques

Nous demandons l’abrogation du Traité d’Union douanière qui lie la Turquie à l’Europe.

Nous demandons l’arrêt immédiat des négociations d’adhésion à l’Union européenne.

Signatures

Liste des premiers signataires

Simon Abkarian – Acteur, comédien, Pierre Arditi – Acteur, Ariane Ascaride – Actrice, Serge Avédikian – Acteur, réalisateur, Hamit Bozarslan – Directeur d’études EHESS, Géraldine Brun – Administratrice de Médecins du Monde, Laure Coret – Enseignante et docteur en littérature comparée, Jean Pierre Darroussin – Acteur, réalisateur, Gérard Dedeyan – Professeur, membre de l’académie des sciences d’Outre Mer, Alexandre Del Valle – Géopolitologue, enseignant chercheur, Vincent Duclert – Historien (EHESS, Sciences Po), René Dzagoyan – Écrivain journaliste, Sophie Fontanel – Écrivain journaliste, Robert Guédiguian – Réalisateur, Grégoire Jackhian – Avocat, Raymond Kevorkian – Historien, spécialiste des violences de masse, Joël Kotek – Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et Sciences Po Paris, Valérie Manteau – Écrivain, Claire Mouradian – Docteur en histoire EHESS, Pinar Selek – Sociologue, écrivaine, Yves Ternon – Historien, spécialiste des génocides,