La Turquie mise sur « un bon départ » avec le futur président américain Joe Biden, a déclaré mercredi un haut responsable turc, tout en traçant des lignes rouges qui augurent mal d’un réel apaisement après des relations en dents de scie avec l’administration de Donald Trump. « Nous pensons que nous pouvons avoir un bon départ avec l’administration Biden », a dit Ibrahim Calin, le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d’une conférence virtuelle organisée par le German Marshall Fund of the United States. Joe Biden « connaît notre président personnellement » et est « conscient de la (...)