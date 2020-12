Les permis de construire et d’autres documents pourront être reçus du cadastre immobilier arménien par voie électronique

Lors de sa réunion de mercredi, l’Assemblée nationale arménienne a adopté en deuxième lecture finale les amendements à la loi sur l’enregistrement par l’État des droits de propriété.

Le chef adjoint du comité du cadastre immobilier Narine Avagyan, présentant les amendements, a déclaré que les changements sont basés sur des réformes systémiques dans le système, visent à spécifier l’enregistrement public et à fournir des informations aux citoyens, à stimuler l’utilisation d’outils électroniques, à simplifier les procédures administratives et en réduisant certains tarifs.

« Pour stimuler les outils électroniques, il est proposé que lors de la soumission d’une demande électronique, l’identification soit effectuée non seulement par signature électronique, mais également par d’autres moyens fournis par le gouvernement », a déclaré Narine Avagyan.

En outre, selon elle, à partir du 1er janvier 2022, les permis de construire, la documentation de conception et de calcul, les projets et actes finaux et autres documents de construction seront soumis au cadastre par voie électronique (le format sera fourni par le gouvernement) débarrassant les gens de l’obligation de soumettre des papiers. Tous ces documents seront exigés des gouvernements locaux.

Les modifications impliquent également la possibilité de fournir gratuitement des cartes cadastrales et autres aux universités, exclusivement à des fins éducatives pour améliorer le niveau des connaissances.