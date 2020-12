Ameriabank propose des transferts d’argent de n’importe où dans le monde via Ameriastream

La banque Ameriabank a déclaré aujourd’hui qu’elle continuait d’introduire et de lancer de nouveaux services bancaires à distance, dont l’objectif est de créer des solutions plus pratiques et modernes pour tous les clients.

Elle a dit qu’à partir de maintenant, un autre système a été ajouté aux différents systèmes de transfert d’argent - Ameriastream, qui permet d’effectuer des transferts d’argent de n’importe où dans le monde. Le montant du transfert est encaissé à un guichet automatique en entrant simplement le mot de passe à huit chiffres fourni par l’expéditeur.

Pour effectuer un transfert d’argent via Ameriastream, il faut entrer les numéros de téléphone de l’expéditeur et du destinataire, les détails de la carte de paiement et le montant transféré sur le site ameriastream.ameriabank.am .

A l’issue de la transaction, le système fournit un mot de passe à huit chiffres qui doit être transmis au destinataire d’une manière sécurisée préférée. Le montant peut être reçu immédiatement en entrant le mot de passe approprié dans la section « Opérations sans carte » du guichet automatique.

« Ameriabank, en tant que banque se développant dans le domaine de la numérisation, continue d’élargir la gamme de services en ligne, offrant la possibilité d’utiliser les services bancaires de manière plus pratique et plus rapide », a déclaré la banque dans un communiqué de presse.

Ameriabank est une banque en développement dynamique et l’une des institutions financières majeures et les plus stables d’Arménie avec un agenda numérique clairement formulé. Première banque d’investissement en Arménie, Ameriabank est une banque universelle offrant des services innovants de banque d’entreprise, d’investissement et de détail dans un ensemble complet de solutions bancaires.