La banque VTB Arménie offre de nouvelles opportunités aux détenteurs de cartes Visa

La banque VTB Arménie a dévoilé aujourd’hui un ensemble de nouvelles opportunités, qu’elle a conçues pour les titulaires de ses cartes Visa avec le système de paiement international Visa.

Selon le communiqué de presse de la banque, tous les détenteurs de cartes premium Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature et Visa Infinite de VTB Arménie peuvent utiliser les services de la société de taxi gg et bénéficier d’une réduction de 400 drams sur chaque voyage dans le ville d’Erevan et jusqu’à 250 drams à Gyumri, Vanadzor et Dilijan lors du paiement d’un voyage par carte sans argent comptant.

La remise est fournie au client sous la forme d’un code promotionnel dans l’application lorsqu’il choisit de payer son voyage avec une carte Visa premium de VTB Arménie. La promotion est valable jusqu’au 30 avril 2021.

De plus, tous les titulaires de carte Visa VTB Arménie peuvent utiliser le service de livraison Menu.am jusqu’au 30 avril 2021 avec le remboursement du montant payé pour la livraison. Après avoir payé la commande avec une carte Visa de VTB Arménie, les clients reçoivent un remboursement complet du montant de la livraison dans les 24 heures sur leur compte dans l’application Menu.am sous forme de bonus qu’ils peuvent utiliser pour des commandes ultérieures. Pour recevoir un bonus, le client doit spécifier le code promo #VisaMenu dans le champ de commande.

Les clients qui ont effectué le nombre maximum de commandes à la fin de chaque mois se verront attribuer des bonus d’un montant de 100 USD en dram arméniens et pourront utiliser ce montant dans l’application.

La banque propose également à tous les amateurs de shopping de refaire leurs « achats d’hiver » avec les cartes Visa de VTB Arménie.

En réglant une commande sur le territoire arménien à partir de 2 dollars US avec une carte Visa de VTB Arménie sur le site www.aliexpress.com ou dans l’application AliExpress, le client bénéficie d’une réduction de 1 dollar US en AMD équivalent.

Chaque carte participe une seule fois à la promotion « Shopping d’hiver ». La réduction ne s’applique pas aux commandes payées avec une carte Visa Business de VTB Arménie. La promotion est valable jusqu’au 31 janvier 2021.

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.