La validité des anciens passeports étendue en Arménie jusqu’au 1er janvier 2022

L’Assemblée nationale arménienne a adopté en première lecture des amendements à la loi sur le passeport d’un citoyen, prolongeant la période de validité des anciens passeports.

Selon la législation en vigueur en Arménie, une carte d’identité a été introduite dans le pays, ce qui remplace les anciens passeports qui doivent être progressivement retirés de la circulation. Pour voyager à l’extérieur du pays, les citoyens sont encouragés à obtenir un passeport biométrique.

Comme l’a noté le chef adjoint de la police arménienne Ara Fidanyan, présentant les changements, il est proposé de prolonger la période de délivrance des passeports à l’ancienne du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, afin de garantir le droit des citoyens à recevoir un document d’identité.

« Ces changements aideront à mener à bien le processus de fourniture de documents aux citoyens jusqu’à ce que l’Arménie conclue un accord avec une nouvelle société pour la production de passeports biométriques et de cartes d’identité », a déclaré Ara Fidanyan.

Le contrat précédent avec la société polonaise PWPW a expiré en 2017. En raison de la pandémie, il n’a pas été possible d’achever l’appel d’offres, au cours duquel un nouveau candidat aurait été sélectionné.

Auparavant, Ara Fidanyan avait déclaré qu’un nouvel appel d’offres avait été annoncé pour la délivrance de passeports biométriques et de cartes d’identité, pour la participation à laquelle six entreprises européennes avaient soumis des candidatures. Il a également noté que la production et l’impression des passeports des citoyens arméniens devront être effectuées dans le pays.