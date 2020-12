Les équipes médicales mobiles du contingent de la paix russe ont fourni une assistance médicale dans la région d’Askeran du Haut-Karabakh

Les médecins militaires russes du détachement médical spécial ont aidé plus de 20 patients arméniens en 24 heures dans des localités reculées dans la région d’Askeran du Haut-Karabakh.



Les soldats de la paix russes de l’unité médicale spéciale ont créé des équipes médicales multifonctionnelles pour fournir du travail sur le terrain aux médecins militaires dans la région d’Askeran au Haut-Karabagh.



Les équipes médicales comprennent des médecins de diverses spécialités, ainsi que des spécialistes du service psychologique, apportant une assistance à la population locale dans les villages et régions éloignés.



Les appels des résidents locaux, en règle générale, sont associés à l’exacerbation de diverses maladies chroniques, ainsi que des maladies du système cardiovasculaire et endocrinien, la fourniture de soins dentaires.



Les groupes mobiles sont équipés de matériels médicaux modernes et sont en mesure de diagnostiquer les patients sur le terrain.