Arménie : Lori FC termine l’année de la meilleure des manières !

Le Lori FC de Djimy-Bend Alexis s’est imposé à domicile (3-2) face à Shirak Gyumri, lors de la 15e journée de la D1 arménienne. Une victoire non sans peine qui permet au club de Vanadzor de terminer l’année 2020 en beauté.

Si l’international haïtien Djimy-Bend Alexis a suivi 70 minutes du match depuis le banc des remplaçants, ses coéquipiers avaient du mal à faire le break ce mardi au Stade Vanadzor Academy. Face à Shirak Gyumri FC, Lori FC a pris à deux reprises les devants grâce à Pavel Osipov (18e) et Almog Ohayon (49e) mais se fait à chaque fois rejoindre au score sous des réalisations signées Rudik Mkrtchyan (48e) et Artyom Mikaelyan (64e). L’entée en jeu du Grenadier à la 71e allait être payante, puisqu’à une poignée de minute de la fin il a participé à l’action qui conduit au but du (3-2) d’Aram Kocharyan.

Avec ce succès, le FC Lori boucle parfaitement cette année, marquée par la Pandémie de Covid-19 qui empêchait la compète de se dérouler comme prévue. Djimy-Bend et ses partenaires remontent donc au 3e rang du tableau avec 17 points, derrière Ararat-Armenia d’Alex Christian Junior (18) et leur prochain adversaire, Alashkert (18), qu’ils affrontent le 28 février 2021.