Les coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk devraient se rendre à Erevan et à Bakou

Philip Riker, sous-secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes, a abordé le conflit du Haut-Karabakh lors d’une audition au Comité d’Helsinki des États-Unis sur les priorités et activités américaines au sein de l’OSCE. Tel que rapporté par Armenpress, rapporte Voice of America.

Interrogé sur la situation actuelle autour du conflit du Karabakh, le haut diplomate américain a réaffirmé que Washington a salué de l’arrêt des hostilités dans la zone de conflit et a regretté profondément les pertes humaines, y compris de nombreuses pertes civiles. « Il est impossible de rendre des vies humaines », a-t-il déclaré.

« Nous continuons de souligner que ce conflit de longue durée n’a pas de solution militaire. Il existe un organe - le Groupe de Minsk et les coprésidents, qui vise à aider les deux parties, je veux dire l’Arménie et l’Azerbaïdjan, à trouver le règlement du conflit. Au cours des 30 dernières années, il y a eu des cas où nous étions près de l’établissement de la paix. Je me souviens qu’au début de ma carrière, nous étions à la tête de la coprésidence du groupe de Minsk et nous tenions des pourparlers actifs en 2000-2001 à Key West. Nous pensions vraiment que nous étions proches de de résoudre le conflit. Mais c’était une illusion », a déclaré Philip Reeker.

Il a souligné le rôle du Groupe de Minsk et des coprésidents dans le maintien d’une paix fragile au cours des trois dernières décennies. Selon lui, grâce à cela, il a été possible d’éviter les violences qui ont été manifestées récemment.

« Nous continuons de croire qu’il n’y a pas de solution militaire à long terme ici. La victoire de l’Arménie sur le champ de bataille il y a des décennies n’a pas mis fin au conflit. Nous avons essayé de maintenir les parties à l’écart de la violence par la diplomatie. Je doute que la solution militaire puisse cette fois aussi enregistrer un autre résultat », a déclaré Philip Reeker.

Le responsable américain a déclaré que le règlement devrait être obtenu autour de la table des négociations, ajoutant que les coprésidents sont les meilleurs médiateurs sur cette question. « Nous travaillons avec les autres États coprésidents - la Russie et la France », a-t-il déclaré. « Nous avons encore beaucoup de questions concernant le cessez-le-feu obtenu par la médiation de la Russie, le rôle de la Turquie ici. Nous étions très préoccupés et avons exprimé nos préoccupations lors des discussions sur le rôle de la Turquie ici, le transfert de militants étrangers là-bas et les armes fournies ».

Il a informé que le coprésident américain Andrew Schofer et les autres coprésidents prévoient de se rendre à Erevan et à Bakou à la fin de la semaine pour discuter du rétablissement du processus de paix et du retour à la plate-forme diplomatique. « Nous suivrons de près ce processus et continuerons à soulever ces questions lors des discussions avec d’autres pays », a déclaré Philip Reeker.

Il a informé que les États-Unis fournissent des fonds pour aider la population du Haut-Karabakh.

ARMENPRESS