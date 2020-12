Nikol Pachinian rejette de nouveau les appels à sa démission

Le Premier ministre Nikol Pachinian a continué de rejeter les appels à sa démission et a accusé ses opposants politiques d’essayer de créer « l’anarchie » en Arménie alors qu’il faisait face à d’autres manifestations hier.

Pachinian a dénoncé les forces de l’opposition qui avaient organisé les manifestations et lui avaient reproché la défaite de la partie arménienne dans la guerre du Haut-Karabagh pour tenter selon lui d’installer un « gouvernement fantoche » non soutenu par la plupart des électeurs. Il a également rejeté les appels à sa démission qui viennent du président Armen Sarkissian, d’éminentes personnalités publiques, de l’Église apostolique arménienne et des chefs de dizaines de communautés locales.

« Pourquoi ces forces politiques et ces représentants de l’élite continuent-ils de proposer des scénarios qui ne poursuivent qu’un seul objectif : exclure le peuple du processus [politique] et le faire de manière irréversible ? », a-t-il questionné lors de la session de questions-réponses de son gouvernement face au Parlement.

Il a affirmé que l’opposition arménienne n’exigeait pas réellement d’élections législatives anticipées.

Les partis d’opposition ont répété à plusieurs reprises que de telles élections doivent être organisées dans un délai d’un an par un gouvernement intérimaire qui sera formé après la démission de Pachinian. Seize d’entre eux ont uni leurs forces pour lancer des manifestations anti-gouvernementales à la suite de l’annonce du cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre du Karabagh le 10 novembre.

La coalition d’opposition a rassemblé des partisans à l’extérieur de l’enceinte de l’Assemblée nationale à Erevan alors que Pachinian et des membres de son cabinet répondaient aux questions des députés. Le rassemblement a eu lieu un jour après que le Premier ministre a ignoré leur ultimatum l’invitant à démissionner, sous peine de devoir faire face à une campagne nationale de « désobéissance civile ».

Ishkhan Saghatelian, leader de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), a insisté sur le fait que Pachinian avait perdu le soutien et la légitimité populaires. « Il y a un mécontentement et une demande populaire pour l’éviction de Nikol », avait-il assuré au service arménien de RFE / RL plus tôt dans la journée.

Pourtant, Saghatelian, dont le parti est un membre clé de l’alliance de l’opposition, n’a pas nié que la participation aux manifestations de l’opposition en cours était bien loin des manifestations de masse de 2018 qui ont amené Pachinian au pouvoir.

« De nombreux citoyens croient que Nikol Pashinian doit partir mais ne font pas confiance aux forces politiques qui se tiennent sur le podium et à notre candidat commun [au poste de Premier ministre par intérim], a-t-il expliqué. C’est pourquoi nous disons à nos citoyens que ce n’est pas une lutte pour nous amener au pouvoir. C’est une lutte pour sauver notre patrie. »

Un seul des 16 partis d’opposition, Arménie prospère (BHK), est représenté au Parlement actuel. Le deuxième parti d’opposition parlementaire, Lumineuse Arménie (LHK), a jusqu’à présent refusé de se joindre à leur campagne ou d’approuver le Premier ministre par intérim qu’ils ont nommé. Mais le LHK insiste aussi sur le fait que Pachinian devrait démissionner.