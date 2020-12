Rencontre d’Ara Ayvazyan avec le Président du Sénat français, Gérard Larcher

Dans le cadre de sa visite de travail en France, le 9 décembre, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Ara Ayvazyan a rencontré le président du Sénat français Gérard Larcher. La réunion est également suivie par le premier vice-président du Sénat, le président de la commission des relations extérieures, de la défense et des forces armées, ainsi que les chefs de plusieurs factions politiques du Sénat.

Un responsable du Département de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les interlocuteurs se sont déclarés satisfaits du dialogue politique intensif entre l’Arménie et la France, basé sur les riches relations historiques et culturelles entre les deux peuples.

Le ministre Ayvazyan a remercié pour la résolution « Sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh » adoptée par le Sénat le 25 novembre, soulignant qu’il s’agit d’un signal fort à la communauté internationale, exprime l’attachement indéfectible du peuple français aux valeurs civilisées universelles des droits de l’homme.

Le ministre Ayvazyan a attiré l’attention des responsables français sur l’attitude irrespectueuse envers les monuments historiques, culturels et religieux arméniens sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, leur destruction et leur profanation. Dans ce contexte, les parties ont souligné l’importance de la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit et la participation active des organisations internationales spécialisées dans ce domaine.

Les parties ont également discuté des défis humanitaires posés par l’agression turco-azerbaïdjanaise contre le peuple d’Artsakh et des mesures visant à y faire face.

Il y a eu un échange de vues actif sur un certain nombre de questions régionales urgentes , indique le communiqué.

