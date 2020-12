La neige est tombée en abondance hier dans de nombreuses régions d’Arménie

La neige est tombée hier en Arménie dans plusieurs régions dont Tavouch, Chriak, Kodayk et Lori. Le ministère des Situations d’urgence a indiqué que certaines voies routières étaient difficiles et dangereuses pour les véhicules du fait de la neige et du verglas. Les axes les plus difficiles étaient la route qui mène au fort d’Amberd et du lac Kari dans la région d’Aragadzotn. Le col de Vardenyats (anciennement Selim) est également difficile à circuler tout comme près des villes d’Amassia, Artik dans la région de Chirak ainsi que la route entre Sissian et Zanger dans la région sud du Syunik.

La neige rend également difficile la circulation à Gumri dans la région de Chirak, Tcharentsavan, Hrazdan dans la région de Kodayk, Spitak, Tachir Toumanian et Vanadzor dans la région du Lori.

Circulation dangereuse également du fait des brouillards dans la ville d’Aparan dans la région d’Aragadzotn et Goris dans la région du Syunik.

Krikor Amirzayan