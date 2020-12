Les ajustements frontaliers dans la zone de la mine de Sotsk avec clarification des positions de l’armée arménienne et azérie

« Un » contrôle frontalier a été effectué dans une partie de la zone de la mine d’or Sotk proche de la frontière arméno-azérie. Le positionnement des armées frontalières de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan a été clairement fixé. Le bâtiment administratif est situé du côté arménien a déclaré Tigran Avinyan le vice-Premier ministre arménien lors des réponses aux députés à l’Assemblée nationale aujourd’hui. Tigran Avinyan répondait à la question de la députée indépendante Takouhi Tovmasyan.

Le vice-Premier ministre arménien a déclaré que les négociations sur la mine de Sotk devraient avoir lieu le plus tôt possible. « Je voudrais vous informer qu’une certaine clarification a eu lieu dans une partie de la zone de la mine, respectivement, les forces armées des deux côtés ont été positionnées avec plus de précision, le bâtiment administratif est du côté arménien. Les questions liées à l’exploitation de la mine ont aussi des bases juridiques, des documents juridiques » a déclaré Tigran Avinyan.

Le vice-Premier ministre a également déclaré que la frontière légale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’a pas été enregistrée, cette frontière sera clarifiée à la suite des négociations à venir…

Krikor Amirzayan