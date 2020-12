Par la médiation de la Russie, 3 prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan furent libérés et transférés en Arménie a indiqué le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan sur sa page facebook ce soir. Le site Centralisé des informations du ministère de la Défense a également confirmé cette information du vice-Premier ministre arménien. L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’étaient entendus pour un échange de prisonniers avec la méthode « tout contre tout » et ces échanges partiels contredisent cette méthode. Le nombre total de prisonniers Arméniens, soldats, volontaires et civils détenus en Azerbaïdjan est de plusieurs dizaines d’après les informations recueillies en Artsakh et en Arménie.



Notons que le général Roustam Mouradov, le responsable du commandement des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh a rencontré le général Ali Nagiev le responsable de la Sécurité nationale de l’Azerbaïdjan. Affirmation des médias azéris. Les discussions auraient porté sur plusieurs thèmes liés au Haut-Karabagh. Et sans doute l’échange des prisonniers.

Krikor Amirzayan