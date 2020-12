846 corps de soldats Arméniens furent découverts au Haut-Karabagh depuis le 10 novembre dans les zones occupées par l’Azerbaïdjan selon le vice-Premier ministre arménien

Depuis l’accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan parrainé par la Russie sur l’arrêt des hostilités au Haut-Karabagh la partie arménienne a retiré les corps de 846 soldats Arméniens morts dans les zones reconquises par l’Azerbaïdjan. Affirmation du vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan répondant à une question au Parlement arménien du député Gevorg Papoyan du groupe politique « Mon pas » (Im kayl). « Les travaux de recherche des corps ont pris une grande envergure. Depuis le 10 novembre du champ de bataille furent ramenés les corps de 846 de nos soldats et à l’heure actuelle les recherches continuent. Actuellement l’identité de 294 corps furent réalisés et rendus à leurs familles. 154 corps furent analysés mais attendent l’identification finale » a indiqué Tigran Avinyan. Il a indiqué qu’en plus de ces corps de soldats morts, 443 autres sont en attente d’analyse.

Krikor Amirzayan