Bakou, 9 déc 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé

mercredi à Bakou des pourparlers avec son allié azerbaïdjanais et pour prendre

part aux célébrations de la victoire face aux forces arméniennes dans le

conflit au Nagorny Karabakh.

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Yagub Eyyubov a salué le couple

présidentiel à l’aéroport de Bakou, selon l’agence de presse étatique Azertaj.

« La visite est l’occasion de célébrer ensemble la glorieuse victoire » de

l’Azerbaïdjan face à l’Arménie après six semaines de combats meurtriers,

s’était félicité mardi la présidence turque dans un communiqué.

Lors de ce voyage officiel de deux jours, M. Erdogan doit aussi

s’entretenir avec son homologue Ilham Aliev et discuter du renforcement des

liens entre ces deux pays musulmans turcophones.

La Turquie a fermement soutenu l’Azerbaïdjan lors de sa guerre à l’automne

contre les forces arméniennes au Nagorny Karabakh. Les combats ont débouché

sur un accord de cessation des hostilités négocié sous l’égide de Moscou, qui

a acté une déroute militaire arménienne et accordé d’importants gains

territoriaux à Bakou.

Avant l’arrivée du dirigeant turc, l’armée azerbaïdjanaise a fait défiler

dans les rues de la capitale Bakou des engins et armes capturées aux

Arméniens, répétitions d’une parade plus large prévue jeudi à laquelle M.

Erdogan assistera.

La coopération politique, économique et militaire entre les deux pays a

notamment vu la Turquie aider l’Azerbaïdjan à entraîner et équiper son armée

et à faciliter les exportations d’hydrocarbures vers l’Europe en contournant

la Russie.