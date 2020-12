La Baronne Caroline Cox appelle à la Reconnaissance du Génocide des Arméniens

« Il y a trois semaines à peine, j’ai effectué une visite pénible en Arménie et au Haut-Karabakh avec HART, ma petite organisation caritative humanitaire. J’ai vu des vidéos de la décapitation et de la torture des Arméniens capturés par l’Azerbaïdjan ; certaines ont été filmées par les auteurs sur les propres téléphones des Arméniens et renvoyées à leurs familles pour voir les choses horribles qui avaient été perpétrées sur leurs proches. J’ai également enregistré de nombreuses déclarations angoissées de témoins oculaires. J’ai envoyé notre rapport au ministre des Affaires étrangères et j’en mettrai un exemplaire à disposition à la bibliothèque de la Chambre des lords », a déclaré la baronne Cox à la Chambre.

Elle a rappelé que la semaine dernière, Human Rights Watch avait publié un rapport qui fournissait des preuves de la torture et de l’humiliation infligées par l’Azerbaïdjan aux prisonniers de guerre arméniens. Genocide Watch a désigné l’Azerbaïdjan comme remplissant les 10 critères de génocide.

« Lors du génocide déchaîné contre les Arméniens il y a plus de 100 ans par l’Empire ottoman, environ 1,5 million de chrétiens du Moyen-Orient - y compris les Arméniens, les Grecs, les Assyriens, les Chaldéens, les Syriaques, les Araméens et les Maronites - ont péri entre 1915 et 1923. Ce génocide a reçu la reconnaissance de nombreux pays, y compris le Pays de Galles - tout au mérite du Pays de Galles - mais pas le Royaume-Uni. À l’époque, le monde était indifférent, ce qui a conduit Hitler, le 22 août 1939, à dire tristement : « Qui, après tout, se souvient aujourd’hui de l’anéantissement des Arméniens ? » Hitler considérait la « solution » arménienne comme un précédent pour ses atrocités contre les Juifs. Nous savons trop bien ce que cela signifiait », a déclaré Caroline Cox.

Elle a noté que la Convention sur le génocide était la réponse aux horribles atrocités perpétrées par les nazis contre les juifs et qu’elle était censée signifier l’engagement international de « plus jamais » en introduisant des devoirs pour prévenir, réprimer et punir le crime de génocide - devoirs successifs. Les gouvernements les ont négligé pendant trop longtemps.

« J’espère passionnément que les Arméniens, qui, au moment où nous parlons, souffrent à nouveau d’un génocide infligé par l’Azerbaïdjan et par la Turquie, obtiendront la reconnaissance du génocide qui leur est due et que les violations du droit international perpétrées par l’Azerbaïdjan et la Turquie ne seront pas autorisées à être impunément transgressées », a conclu la baronne.