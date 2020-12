L’Arménie affirme que les deux mercenaires syriens ne seront pas échangés par le principe du « tous pour tous »

L’Arménie vient d’affirmer que les deux mercenaires syriens qui combattaient dans les rangs de l’armée de l’Azerbaïdjan lors de la guerre en Artsakh, mercenaires-djihadistes actuellement détenus par les autorités arméniennes ne feront pas partie à l’échange de prisonniers de guerre avec l’Azerbaïdjan sur le principe de « tous pour tous ». L’Azerbaïdjan et l’Arménie se proposant l’échange de tous les prisonniers en une seule opération.

Rima Yeganyan la porte-parole du Comité d’enquête sur les crimes de guerre en Artsakh a affirmé que ces deux mercenaires-djihadistes syriens qui combattaient dans les rangs de l’armée azérie contre les Arméniens au Haut-Karabagh (Artsakh) « ont un statut d’accusés et sont placés en détention provisoire ».

Les deux citoyens syriens sont Yusuf Alaabet al-Hajji et Mehrab Muhammad Al-Shkheir sont accusés pour « terrorisme international, violation flagrante des normes du droit international humanitaire pendant un conflit armé et mercenariat ». Ils furent capturés par les forces armées de l’Artsakh lors des combats. Ces deux terroristes ne feront dont pas partie de l’échange des prisonniers de guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le principe de « tous pour tous ».



Krikor Amirzayan