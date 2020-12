Ara Ayvazyan à Jean-Yves Le Drian : une paix durable n’est possible que grâce à la reconnaissance de l’autodétermination de l’Artsakh

Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères a affirmé lors de sa conférence de presse hier à Paris en compagnie de son homologue français Jean-Yves Le Drian que le droit de l’Artsakh à l’autodétermination était l’un des piliers du processus de négociation et que le droit à l’autodétermination ne pouvait être retiré de l’ordre du jour par la force militaire.

« En lançant une agression militaire contre l’autodétermination de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan et la Turquie ont violé leurs obligations internationales, tandis que l’Azerbaïdjan a également violé ses obligations dans le cadre du processus de négociations pacifiques. Depuis le 27 septembre jusqu’à aujourd’hui, un nouveau tournant s’est produit au sein de la communauté internationale, car la communauté internationale a compris que la question du Haut-Karabagh n’est pas simplement un différend territorial. Et dans toutes les régions de l’Artsakh qui sont passées sous contrôle azerbaïdjanais, des nettoyages ethniques et des crimes de guerre ont eu lieu, ce qui prouve une fois de plus la nécessité d’aborder la reconnaissance du droit de l’Artsakh à l’autodétermination » a déclaré Ara Ayvazyan lors d’une conférence de presse en compagnie de Jean-Yves Le Drian hier soir à Paris.

Krikor Amirzayan