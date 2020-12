Délégation du PS en Arménie et en Artsakh

« Samedi 5 décembre une délégation du Parti Socialiste français menée par son Premier Secrétaire, Olivier Faure, s’est rendue en Artsakh pour réaffirmer son soutien au peuple d’Armenie et d’Artsakh et sa volonté de voir la République d’Artsakh reconnue par la France et la communauté internationale.



Parmi les membres de la délégation : Jean-Marc Germain, ancien Vice President du groupe d’amitié France Arménie a l’Assemblee Nationale et secrétaire national à l’international ; Isabelle Santiago, députée ; Marie-Arlette Carlotti, sénatrice et Gilbert-Luc Devinaz, sénateur.



La délégation s’est entretenue dimanche avec le Père Ter Hovhannes de Dadivank et a rencontré de jeunes artsakhiotes et les familles déplacées soutenues par l’UGAB, en présence de Nadia Gortzounian présidente de l’UGAB France et Europe qui accompagnait la délégation, ainsi qu’Anouch Toranian, adjointe à la maire de Paris.



Elle s’est ensuite rendue en Artsakh où elle a rencontré le Président du Parlement, l’Ombusdman et le Président de la République lors d’une réunion suivie d’un dîner.