Ankara, 9 déc 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé

mercredi que d’éventuelles sanctions de l’Union européenne contre Ankara pour

ses activités controversées en Méditerranée orientale n’étaient pas "un grand

souci« pour son pays. »Une quelconque décision de sanctions de l’UE n’est pas un grand souci pour

la Turquie", a déclaré M. Erdogan lors d’une conférence de presse à Ankara

avant de partir pour une visite officielle en Azerbaïdjan.

Des sanctions contre Ankara sont à l’ordre du jour du sommet européen du 10

décembre, en raison des travaux d’exploration gazière menés par la Turquie en

Méditerranée orientale dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et

Chypre.

"L’UE applique de toute façon depuis toujours des sanctions contre la

Turquie. Elle n’a jamais été honnête envers nous, n’a jamais tenu ses

promesses", a ajouté M. Erdogan.

Pour le président turc, « des leaders honnêtes » au sein de l’UE, qu’il n’a

pas nommés, ne voient pas les sanctions d’un bon œil.

L’UE avait adressé en octobre une proposition d’ouverture à Ankara,

assortie d’une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas ses actions.

Mais plusieurs États membres, dont l’Allemagne, sont opposés à l’adoption

de sanctions.

Les tensions entre Athènes et Ankara se sont intensifiées avec le

déploiement en août par la Turquie du navire Oruç Reis pour procéder à des

explorations dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre.

Ankara a annoncé fin novembre le retour au port de l’Oruç Reis.

L’Union européenne a cependant condamné vendredi la poursuite des "actes

unilatéraux« et la »rhétorique hostile« de la part de la Turquie. »Ce sont eux qui fuient la table des négociations", a affirmé M. Erdogan en

référence à Athènes.