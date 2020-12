La Russie bannit les importations de tomates d’Azerbaïdjan

Moscou, 9 déc 2020 (AFP) - La Russie va bannir à partir de jeudi les

importations de tomates d’Azerbaïdjan, un produit clé d’exportation pour Bakou.

L’agence sanitaire russe Rosselkhoznadzor a annoncé mardi dans un

communiqué l’interdiction temporaire des importations de tomates et de pommes

d’Azerbaïdjan à partir du jeudi 10 décembre.

Elle a invoqué un motif sanitaire : la présence de parasites dans des

cargaisons récentes.

Selon les agences russes, l’Azerbaïdjan est le premier fournisseur de

tomates à la Russie (plus de 30% des importations de tomates).

Les tomates sont le deuxième produit d’exportation du pays, après les

hydrocarbures, et la Russie en est le principal client, selon le site

spécialisé OEC (Observatory of economic complexity).

"Cette interdiction est une réponse russe à la parade de la victoire de

l’Azerbaïdjan prévue le 10 décembre", a estimé sur Twitter Gubad Ibadoghlu,

spécialiste de politique économique du Centre de recherche économique de

Bakou, actuellement rattaché à l’université de Rutgers aux Etats-Unis.

Selon ce chercheur, "le défilé de matériel militaire saisi comme butin dans

la guerre contre l’Arménie lors de la parade discrédite le complexe

militaro-industriel russe", la Russie étant un des principaux fournisseurs de

matériel militaire arménien.

La Russie a par le passé utilisé les importations de tomates comme un outil

politique.

Moscou avait entre autres interdit les importations de Turquie de produits

frais et en particulier de tomates (un marché important pour le pays) après

qu’Ankara eut abattu un avion militaire russe au-dessus de la Syrie en 2015,

provoquant une grave crise diplomatique entre les deux pays.

Cette nouvelle interdiction d’importations azerbaïdjanaises va elle entrer

en vigueur le jour où Bakou va célébrer, en présence de son allié turc le

président Recep Tayyip Erdogan, la victoire face aux forces arméniennes au

Nagorny Karabakh.

Les combats meurtriers ont débouché sur un accord de cessation des

hostilités négocié sous l’égide de Moscou, actant une déroute arménienne et

accordant des gains territoriaux à Bakou.

Si la Russie a évité de prendre parti, elle était néanmoins liée à

l’Arménie par un accord militaire.

Mercredi, Rosselkhoznadzor a également annoncé l’interdiction d’importer

des tomates et des poivrons de la province d’Armavir en Arménie et de la

province de Kachkadaria en Ouzbékistan (sud-est), évoquant également des

parasites.