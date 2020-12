Le Canard Enchaîné évoque la reconnaissance de l’Artsakh : Voyage à Bakou

Dans son édition de ce mercredi 9 décembre 2020 (n° 5222) l’hebdomadaire « Le Canard Enchaîné » consacre un article sur le vœu de reconnaissance par l’Assemblée nationale de la République de l’Artsakh. Sous le titre « Voyage à Bakou », le journal écrit « En guise de lot de consolation pour l’Arménie, l’Assemblée a voté, le 3 décembre, la reconnaissance de l’Artsakh, la République arménienne autonome du Haut-Karabakh. A l’unanimité ou presque : seuls trois députés ont voté contre, dont le PS Jérôme Lambert, élu de Charentes depuis trente quatre ans, qui avait pris sa plus belle plume pour en dissuader ses collègues -il n’a rallié que deux d’entre eux. » « Le Canard Enchaîné » poursuit « Lambert fait partie des rares députés à s’être rendus à Bakou pour les célébrations officielles de la victoire de l’Azerbaïdjan. L’hebdomadaire explique le financement par l’Azerbaïdjan de plusieurs associations en France avec « Les Amis de l’Azerbaïdjan » financée par la famille Aliev pour la propagande en faveur de Bakou. Ces « Amis de l’Azerbaïdjan » ont pour nom leur président, l’ex-député Jean-François Mancel et pour membres Rachida Dati (LR) et Thierry Mariani (passé au RN).

Krikor Amirzayan