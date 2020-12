Lettre ouverte à J.Y Le Drian, A. Aïvazian, L.Mushikiwabo, A.Azoulay, H.Tolmadjian

Paris, le 8 décembre 2020

LETTRE OUVERTE adressée à M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, à M. Ara AÏVAZIAN, Ministre des Affaires étrangères d’Arménie, à Mme Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de la Francophonie, à Mme Audrey AZOULAY, Directrice générale de l’Unesco, à Mme Hasmik TOLMAJYAN, ambassadrice d’Arménie en France

Nous venons d’apprendre par un bref tweet, que Le Ministre des Affaires Etrangères d’Arménie, Ara Aïvazian, se rend en France pour deux jours (aujourd’hui 8 décembre, et demain le 9) pour une rencontre de travail avec son homologue, Jean-Yves Le Drian.

Nous aurions naturellement souhaité que cette visite se soit déroulée dans le prolongement du voyage que le Président Macron aurait dû effectuer en Arménie, il y a plusieurs semaines déjà, pour y rencontrer le Premier ministre d’Arménie Nikol Pachinian. Cela aurait été non seulement à la hauteur des événements graves qui viennent de se produire aux confins de l’Europe mais aussi dans un timing plus juste. Car ces événements concernent aussi la France et l’Europe.

Il aurait aussi été, à la hauteur de ces événements que le ministre Le Drian se rende, lui-même, en Arménie, pour rencontrer son homologue sur le terrain, en signe d’une solidarité plus forte de la France, à la fois politique et humanitaire.

Des rencontres sont prévues avec la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise MUSHIKIWABO. Nous souhaitons qu’elle obtienne le soutien politique et humanitaire, en faveur de l’Arménie, d’un grand nombre de pays francophones, ainsi que la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh.

Quant à l’Unesco, nous souhaitons que l’organisation œuvre pour permettre non seulement la préservation des sites culturels, cultuels, archéologiques – patrimoines de l’humanité - mais aussi que l’accès de ces sites soit libre pour les Arméniens et pour les touristes de toute nationalité. Nous souhaitons que les sites archéologiques et les musées soient accessibles aux spécialistes arméniens et internationaux - qui ont des connaissances précises sur ces sites et sur les objets exposés – afin qu’ils puissent y poursuivre leurs travaux ou les présenter au public.

Nous rappelons le très regrettable précédent impliquant l’Unesco, à travers les passages qui suivent, publiés sous la plume de Haroutioun Khatchadourian dans le journal Le Monde du 23 juin 2011, au sujet du vernissage de l’exposition « L’Art des Khatchkars – Croix de pierre arméniennes », à la Maison de l’Unesco, à Paris, le 15 juin 2011 : « Quelques heures avant l’inauguration, des employés de l’Unesco ont retiré les légendes des photographies des Khatchkars, légendes qui précisaient leurs localités, ne laissant que les étiquettes comportant les dates. Ces mêmes employés ont aussi supprimé une carte historique indiquant l’emplacement des différents Khatchkars avec des explications détaillées. Il est vrai que cette carte empiète sur deux Etats voisins, la Turquie et l’Azerbaïdjan, qui s’acharnent, depuis un siècle, à supprimer toutes traces d’Arméniens de la mer Méditerranée à la mer Caspienne. /…/ Depuis plusieurs années, les Arméniens se sont mobilisés afin de protéger les Khatchkars et la destruction systématique de leur patrimoine culturel. Pour cela ils ont entrepris des actions concrètes envers l’Unesco. Malgré ces actions, le laxisme de cette institution n’a pas permis d’éviter la destruction du cimetière arménien de l’ancienne Djoulfa dans le Nakhitchevan (région autonome située en Azerbaïdjan) par les militaires azéris les 16 et 17 novembre 2006. Cette nécropole abritait environ 3 000 Khatchkars du Moyen-Age. »

Nous espérons que l’ambassadrice d’Arménie, Hasmik Tolmajyan, qui a fait une magnifique présentation de la situation, lors de son audition devant la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, mardi dernier, 1er décembre, organisera une rencontre avec une délégation de Parlementaires - parmi les 305 sénateurs et les 188 députés - qui ont voté en faveur de la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh. Les paroles qu’ils ont prononcées, dans les deux hémicycles, ouvrent des voies et résonnent encore dans notre mémoire.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian (illustration : portrait d’Ara Aïvazian)