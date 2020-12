Rencontre entre Olivier Faure et Hagop Der Khatchadourian à Stepanakert

Le représentant du Bureau Mondial de la FRA Dachnaktsoutioun Hagop Der Khatchadourian rencontre une délégation du Parti Socialiste français conduite par le Premier Secrétaire, Olivier Faure à Stepanakert.

Stépanakert, le 7 décembre 2020

La FRA Dachnakatsoutioun menée par son représentant mondial Hagop Der Khatchadourian a rencontré une délégation du Parti Socialiste français conduite par son Premier Secrétaire, Olivier Faure et composée notamment de la députée Isabelle Santiago, des sénateurs Gilbert-Luc Devinaz et Marie-Arlette Carlotti, ainsi que du responsable des questions internationales du Parti Socialiste Jean-Marc Germain.

Au cours de cet échange fraternel et sérieux entre les deux partis membres de l’Internationale Socialiste, la FRA Dachnaktsoutioun a chaleureusement remercié ses homologues d’être la première délégation française à se rendre à Stépanakert après la signature du cessez-le-feu le 9 novembre, signe de la très grande détermination des Socialistes français à contribuer à la résolution de la crise du Haut-Karabakh.

Le Parti Socialiste a souligné son intention de porter des solutions auprès du Gouvernement français pour contribuer à l’amélioration de la sécurité des habitants du Haut-Karabakh et progresser sur la voie de la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh. Des échanges de vues ont eu lieu sur ces enjeux qui ont permis de partager des constats et de construire des propositions. Les deux organisations ont, en outre, insisté sur l’importance d’agir dans le cadre du format des co-Présidents du Groupe de Minsk. Elles ont également convenu de l’intérêt d’agir conjointement pour associer plus étroitement encore, la France dans toute initiative permettant de sécuriser les populations, d’approfondir le processus de négociation et de préserver le patrimoine culturel menacé par la nouvelle donne issue du cessez-le-feu du 9 novembre.

La FRA Dachnaktsoutioun a remercié ses homologues français d’avoir soutenu les résolutions au Sénat et à l’Assemblée nationale ayant demandé à la France de reconnaître la République d’Artsakh au Haut-Karabakh, des votes ayant eu un retentissement important dans tout le monde arménien et auprès des protagonistes du conflit. Le Parti Socialiste a pour sa part fait savoir que ces votes devaient se poursuivre par des initiatives très concrètes et que tel était le sens de cette visite historique dans un contexte très délicat pour le peuple arménien.

Le Parti Socialiste a également fait part de sa très grande préoccupation sur l’internationalisation du conflit du Haut-Karabakh et sur le jeu complexe développé par des puissances régionales aux intérêts divergents. Les membres de la délégation ont fait part de leur plus vive indignation au regard de la situation humanitaire, au bilan humain lourd et des agressions permanentes subies par les populations arméniennes du Haut-Karabakh durant la guerre. L’usage par la partie azerbaïdjanaise d’armes à sous-munitions, de bombes aux phosphores et de drones kamikazes totalement prohibé par toutes les conventions internationales relatives au droit de la guerre constituent autant d’éléments appelant des procédures relevant de la justice internationale que les deux organisations s’engagent à favoriser par tout moyen.

Les deux partis ont convenu de l’intérêt et de leur envie de poursuivre et approfondir leur collaboration.