L’international arménien Wbeymar Angulo d’origine colombienne est transféré à Ararat-Armenia le champion d’Arménie

Le Colombien Wbeymar Angulo (28 ans) qui est international arménien, arrivé en Arménie en 2015 jouait à Gandzasar Kapan. Plus tôt en Colombie il avait joué dans à Bogota, Atletico Wila, Aliance Petrolera, et au Mexique dans l’équipe de Moursilagos. Depuis 2020 Wbeymar Angulo joue au sein de l’équipe d’Arménie où il fut sélectionné 5 fois en marquant un but. Il permit également avec ses coéquipiers à l’Arménie de terminer en tête de son groupe en Ligue des nations et de monter de la 3e division en 2e division de cette Ligue des nations. En octobre Gandzasar Kapan suite à des difficultés financières arrêta les compétitons mettant au chômage ses joueurs. Wbeymar Angulo vient d’être transféré à Ararat-Armenia le champion d’Arménie en titre.

Krikor Amirzayan